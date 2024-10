Pour une bonne information sur la rationalisation des dépenses de l’Etat, c’en est vraiment une. Et pour cause, les fameux bons d’essence dont les fonctionnaires de l’Etat et surtout les chauffeurs du secteur public usent et abusent, avec le complicité des agents des stations de service, seront remplacés bientôt par des cartes à puce.

La démarche est simple: chaque fois qu’un conducteur d’un véhicule administratif verse du carburant, les données seront automatiquement communiquées à l’administration par le biais d’un système de suivi numérique mis en place à cet effet.

Toutes ces indications ont été fournies par le contrôleur général des domaines de l’État et des affaires foncières et coordinateur général des équipes conjointes de contrôle des véhicules administratifs, Mohamed Bouhlal.

Le responsable, qui intervenait sur les ondes de la radio nationale, a souligné que des sanctions sont prévues à l’encontre des concernés en cas de ravitaillement excessif et injustifié.

Il a affirmé que la valeur des bons est estimée à 360 dinars par bénéficiaire, qui peut en utiliser une partie pour la voiture administrative et une autre pour sa voiture personnelle, précisant que le quota de carburant peut être considéré comme une partie du salaire.

Selon la même source, le parc des véhicules administratifs est estimé à 96 mille véhicules, dont 45 mille à la disposition de l’État. Le reste est réparti sur les établissements publics à hauteur de 37 mille et de 14 mille pour les collectivités locales.

ABS