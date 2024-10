La France reste un partenaire économique majeur du Maroc, malgré l’accroissement de la concurrence dans les domaines du commerce et des investissements. De 2012 à 2019, nos importations en provenance du Maroc ont augmenté de 70,5 % et nos exportations de 18,3 %. La France est désormais le troisième fournisseur du Royaume, détenant 12,2 % des parts de marché derrière l’Espagne et la Chine(15,6 %). Globalement, les évolutions récentes confirment la montée en gamme des exportations marocaines, davantage orientées vers des produits industriels.

La France maintient son rang de premier investisseur étranger au Maroc, en particulier dans le secteur des services. En 2019, la France est à l’origine de 35 % (10,8 Md€ EUR) du stock total des IDE reçus par le Royaume. Avec plus de 950 filiales d’entreprises françaises recensées, le Maroc est la première destination des investissements français sur le continent africain. A noter qu’une trentaine d’entreprises du CAC 40 sont présentes au Maroc.

Le Maroc est également le premier récipiendaire des financements de l’Agence Française de Développement (AFD) dans le monde. La Rencontre de Haut Niveau du 19 décembre 2019 a confirmé que l’AFD prêterait chaque année 400 M€ au Maroc sur la période 2017-2021, autour de trois axes : le développement du capital humain, la réduction des inégalités territoriales et l’appui des transitions énergétique et écologique. En 2019, les financements octroyés par l’AFD ont atteint 438 M€, dont 400 M€ en prêt, 13 M€ en subvention bilatérale et 15 M€ en subvention déléguée par l’Union européenne.

Par ailleurs, la France fournit habituellement le premier contingent de touristes étrangers, comme ce fut le cas en 2019, avec 4,2 M d’arrivées (soit 33 % du total des arrivées). La crise de la Covid-19 a fait diminuer drastiquement l’activité touristique en 2020 et 2021.

(Source: France Diplomatie)