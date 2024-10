L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit pour ce soir un temps variable sur l’ensemble du territoire tunisien. Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, avec une tendance à l’ensoleillement sur le sud-ouest et l’extrême sud. En revanche, le nord et le centre du pays seront marqués par une couverture nuageuse plus dense.

Le vent soufflera d’est avec une intensité variable selon les régions. Les côtes seront balayées par des rafales relativement fortes à fortes, tandis que l’intérieur du pays connaîtra un vent plus modéré.

La mer sera particulièrement agitée dans le golfe de Gabès et au niveau de Serrat, rendant la navigation difficile dans ces zones. Les autres côtes seront quant à elles marquées par une mer moutonneuse.

Les températures nocturnes seront douces, avec des valeurs comprises entre 18 et 22 degrés. Les régions de l’ouest connaîtront des températures légèrement plus fraîches, autour de 16 degrés, tandis que le sud-ouest et l’extrême sud bénéficieront de températures plus élevées, atteignant 24 degrés.