Le Musée national d’art moderne et contemporain (MACAM Tunis) a lancé un appel à candidatures pour des expositions d’art qui seront organisées dans sa “galerie Macam”.

Ouvert le 18 octobre courant, cet appel du MACAM Tunis s’adresse aux artistes plasticiens, toutes spécialités confondues, qui souhaitent exposer entre octobre 2024 et juin 2025.

Les dossiers de candidatures sont à déposer au bureau d’ordre du Musée, à son siège à la Cité de la Culture, ou par e-mail à l’adresse suivante: Prod.expo@macam-tunis.tn

Inauguré le 20 mars 2018 à l’occasion de l’ouverture de la Cité de la culture, le Musée national d’art moderne et contemporain est dédié à toutes les formes d’arts plastiques et visuels en Tunisie.

Le MACAM a pour principale mission d’assurer l’étude, la gestion, la restauration, la conservation et l’exposition d’œuvres artistiques, selon les normes muséales internationales, en plus de promouvoir les expériences visuelles et plastiques contemporaines. Il est composé d’une grande salle d’exposition semi-permanente, d’une deuxième salle d’exposition temporaire et d’une galerie d’art moderne et contemporain (Galerie MAKAM), ainsi que d’un hall d’accueil aménagé en circonstances pour abriter divers événements.

Le musée dispose d’une réserve dédiée au stockage des collections d’un atelier d’assistance technique et d’un atelier de restauration, aménagés sous des conditions de conservation hautement étudiées. MACAM Tunis compte, aussi, un espace dédié aux enfants (MACAM Kids), une boutique muséale (Bookshop) et un Centre de recherche et de documentation en arts visuels.