” Le jour ou j’ai appris que j’étais atteinte d’un cancer du sein à l’âge de 35 ans ma vie a basculé car je n’y m’attendais pas du tout”, a déclaré Nesrine Ben Khadija, rédactrice en chef du magazine “Femmes Maghrebines.com”.

“Après l’annonce du diagnostic j’étais en état de choc psychologique, de stress et d’égarement … c’est comme si qu’on m’avait annoncé “un voyage précipité vers l’au delà” a-t-elle indiqué .

Consciente que “c’est avec les mots qu’on peut soulager les maux”, Ben Khédija, a choisi l’écriture pour combattre la maladie. A l’occasion de “l’Octobre rose” elle a aimablement accordé une interview au studio de l’Agence TAP pour parler de son expérience personnelle et de sa bataille contre le cancer du sein.

“Parler à ses proches de son cancer est très difficile, mais j’avais décidé d’annoncer les résultats du diagnostic à mes parents et à mes deux enfants, Ahmed et Aicha” a-t-elle relevé, précisant qu’il fallait rompre le silence et se sentir entourée.

Cependant, la brutalité de l’expérience lui a donné la force de se battre et de vaincre la maladie, et l’écriture a été sa bouée de sauvetage.

Nasrine Ben KHedija a choisi l’écriture comme une forme de résistance pour surmonter l’épreuve de la maladie. Elle est l’auteur d’un guide en français intitulé « Guide de l’espoir. Un chemin éclairé pour sortir d’un tourbillon sombre », rédigé pendant la période de confinement en 2019.

Ce « Guide de l’espoir » de 171 pages est un ouvrage qui vient en aide aux femmes atteintes de cancer du sein et relate l’expérience de l’auteur, son combat, sa victoire et son acheminement vers la guérison.

Dans son ouvrage, Ben khédija a voulu partager son expérience avec les lecteurs pour leur redonner espoir et les sensibiliser à l’importance du dépistage précoce des maladies cancéreuses.

Elle a souligné l’importance de l’entourage familial, qui, selon ses propos est « fondamental » pour surmonter cette épreuve. “Le soutien, l’attention et l’amour sont des facteurs qui contribuent à atténuer l’impact de la maladie.

« En fait, j’ai réussi à guérir avec le traitement, mais aussi grâce à ma famille, qui a été la source de ma force et de ma lutte dans ce long, c’est pourquoi j’ai choisi de ne pas cacher ma maladie », a-t-elle déclaré, ajoutant que la période de traitement lui a permis de se rapprocher de sa famille, de ses enfants et de ses amis, qui n’ont pas hésité un seul instant à lui apporter un soutien psychologique dans les moments les plus difficiles.

Au cours de la période de traitement, elle a découvert « un nouveau soi et un grand amour de la part de ceux qui l’entourent, comme elle n’en avait jamais connu auparavant ».

L’auteur du « Guide de l’espoir » a évoqué tous les détails et circonstances qui lui ont appris à combattre et à survivre au cancer du sein, notamment la nécessité de vaincre cette maladie à travers la chimiothérapie, concluant que le cancer du sein n’est qu’une phase passagère que l’on peut surmonter pour lancer de nouveaux défis et profiter pleinement de la vie.

Parlant du concept de féminité, qu’elle a abordé à plusieurs reprises dans son livre, elle a déclaré que la féminité prend d’autres dimensions après la maladie, car elle ne voit plus le corps d’une femme comme un corps idéal caractérisé par des cheveux longs, une peau pure et un corps mince. “La beauté de la femme se situe au-delà de ces critères, et le sein n’est qu’un petit détail de son corps et ne définit pas sa féminité, a-t-elle déclaré.

Le « Guide de l’espoir » comprend d’importantes conférences scientifiques données par un groupe de médecins de diverses spécialités, qui passent en revue les détails du cancer du sein et les moyens de le prévenir et de le combattre pour sortir de « l’obscurité vers la lumière », ainsi que des témoignages de femmes qui ont été touchées par cette maladie et qui y ont survécu.