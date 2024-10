Attention, une plateforme d’intelligence artificielle dédiée aux ventes, vient de lever 14 millions de dollars lors de son tour de financement de série A, sous la direction d’Alven et avec la participation d’investisseurs comme Eniac et 645 Ventures.

Fondée par Anis Bennaceur et Matthias Wickenburg, Attention aide les équipes commerciales à exploiter les données des interactions clients via des solutions d’automatisation avancées.

Cet investissement permettra d’accélérer son expansion et d’améliorer ses outils pour automatiser davantage les processus de vente, allant de la capture des conversations clients à l’optimisation des CRM et à l’analyse des tableaux de bord.

Le succès d’Attention repose sur sa capacité à augmenter la productivité des équipes en automatisant les tâches répétitives, permettant ainsi aux professionnels des ventes de se concentrer sur des missions stratégiques.

Avec des clients renommés comme Crunchbase et Aircall, la plateforme démontre une forte demande pour ses solutions. Matthias Wickenburg souligne la vision de la société d’améliorer continuellement son IA, transformant le secteur des ventes en rendant les équipes plus performantes. Cet investissement vise à consolider le leadership d’Attention dans le marché des ventes automatisées par l’IA.

À propos d’Attention

Attention est une plateforme d’intelligence artificielle de premier plan, destinée à aider les équipes de vente et de revenus à exploiter tout le potentiel de leurs conversations avec les clients. En automatisant l’extraction d’informations exploitables, Attention permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées, d’améliorer leurs performances et de stimuler leur croissance.

À propos d’Alven

Alven est une société de capital-risque en phase de démarrage qui investit dans des équipes et des produits de classe mondiale et accompagne les entrepreneurs de l’amorçage à la croissance aux États-Unis et en Europe. Avec plus de 2 milliards de dollars sous gestion, Alven a soutenu plus de 180 équipes au cours des deux dernières décennies, dont de nombreuses success stories telles que Stripe, Algolia, Dataiku, Qonto et Gorgias.