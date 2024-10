La manifestation “Forsa Street 2024″, destinée aux jeunes en quête d’opportunités d’emploi en Tunisie et à l’étranger, qui ouvre également des perspectives de migration légale et régulière et d’intégration socio-professionnelle notamment en Allemagne, a démarré samedi à la Cité de la culture à Tunis.

Cette manifestation qui se poursuivra samedi et dimanche, a pour objectif d’informer les jeunes tunisiens des opportunités d’emploi dans plusieurs domaines d’activité et d’explorer des services dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle.

Des conseillers tunisiens et étrangers participent à cette manifestation afin d’informer les jeunes et de les orienter pour leur faciliter l’accès à un emploi réel et permanent en Tunisie et à l’étranger.

Au cours de cette première journée, un grand nombre de jeunes tunisiens ont pris part à “Forsa street” qui a permis de relever le rôle important de l’agence Allemande de coopération internationale (GIZ) en collaboration avec ses partenaires tunisiens, dans l’insertion des jeunes dans les spécialités professionnelles requises sur le marché de l’emploi en Tunisie et en Allemagne.

Au programme de cette manifestation figure un labyrinthe de 15 mètres de long et 10 mètres de large composé de 40 panneaux interactifs représentant les parcours professionnels offerts aux jeunes dans les secteurs éducatifs, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur, de l’entrepreneuriat, du placement à l’étranger, de la culture, de la jeunesse et des sports.

A noter que cette manifestation a été organisée en partenariat avec le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministère de la jeunesse et des sports, l’Agence Allemande pour la coopération internationale (GIZ) et l’organisation internationale pour les migrations (OIM) et UNICEF- Tunisie, outre les institutions financières tunisiennes et Allemandes.