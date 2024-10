Accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf dans le Nord et l’ouest de l’Afrique à travers la transformation digitale et la diversification économique », sera le thème des 39ème et 27ème Comités intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d’experts (CIHFE) pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest qui se tiendront du 19 au 21 novembre 2024, à Rabat( Maroc),

Organisé par les Bureaux de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA) pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, cette réunion offrira une plate-forme pour une analyse factuelle de la situation et des perspectives des deux sous-régions en ce qui concerne cette thématique.

Elle permettra d’élaborer des politiques orientées vers l’action visant à soutenir une mise en œuvre accélérée de la ZLECAf à travers la transformation numérique et la diversification, selon un communiqué publié par le CEA.

Au programme des Comités intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d’experts (CIHFE) pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest figurent l’examen de la mise en œuvre des programmes et des initiatives spéciales de développement régionaux et internationaux.

Il s’agit de présenter le rapport sur les progrès accomplis par les pays de l’Afrique du Nord en vue de la réalisation des objectifs de développement durable ainsi que le rapport sur les progrès accomplis par les pays de l’Afrique de l’Ouest.

Créée en 1958 par le Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies, la CEA, l’une des cinq commissions régionales, a pour mandat d’appuyer le développement économique et social de ses États membres, d’encourager l’intégration régionale et de promouvoir la coopération internationale pour le développement de l’Afrique.