Quelque 16 mille quintaux de semences d’orge contrôlées ont été distribuées, jusqu’à présent, aux agriculteurs du gouvernorat du Kef, où le processus de dispense des graines céréalières se poursuit d’une fréquence quotidienne, néanmoins indolente.

Dans cette perspective, 8000 quintaux de semence de qualité supérieure ont été fournis, sur les 14600 quintaux correspondant aux quantités requises, a indiqué le chef de la direction régional de l’Office des céréales au Kef, Zied Ayadi, lors d’une visite effectuée, hier vendredi, par le gouverneur du Kef, Walid Kaâbia au centre de collecte central de la région.

A cet égard, le gouverneur du Kef a exprimé l’incontournable obligation d’un suivi périodique des différents centres de collecte de la région, ainsi que l’impératif d’accélérer la distribution des quantités de céréales disponibles aux collecteurs.

Dans ce même contexte, l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP) au Kef, a exhorté à accélérer la mise à disposition des besoins de la région en semences d’excellente qualité et en engrais, afin de permettre aux agriculteurs de les acquérir dans les plus délais impartis à la réussite de la saison de semis.