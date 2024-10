Les études préliminaires du projet de réaménagement de la route régionale n°77 sur une distance de 50 km reliant la ville de Makthar (gouvernorat de Siliana) et les frontières du gouvernorat de Sidi Bouzid au niveau de la localité de Hbabsa (délégation d’Errouhia) ont été achevées.

Ce projet, qui est une exigence urgente pour les habitants de la région, a atteint des niveaux avancés dans la phase foncière, et sera présenté ultérieurement au Comité d’enquête et de Conciliation afin d’accélérer le dossier foncier, préparer le rapport final, conclure les contrats, et entamer les procédures d’expropriation dans les meilleurs délais.

Le coût du projet est estimé à plus de 50 millions de dinars, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de l’équipement à Siliana, Mehdi Ouni,

Il a ajouté que l’appel d’offres relatif au projet sera lancé vers la fin de 2024 et les travaux devraient commencer en 2025.