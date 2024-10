” Le changement climatique, impacts et effets inattendus: Causes et conséquences/ El Alaa du gouvernorat de Kairouan et Kalâat El Andalous du gouvernorat de l’Ariana, comme exemples ” est l’intitulé d’une étude qualitative et quantitative qui sera présentée le mardi 29 octobre courant, à Tunis.

Menée par le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), cette étude vise à mettre en lumière les effets socio-économiques du changement climatique dans les régions d’El Alaa et de Kalâat El Andalous. Si ces deux délégations ont été choisies dans cette étude, c’est en raison de leur différence sur le plan géographique, ce qui permet de mettre en évidence les impacts climatiques dans différentes régions.

Portant sur un échantillon de 500 personnes, l’étude en question va permettre de connaître les aspirations et les attentes des habitants des deux délégations en matière d’amélioration de conditions de vie et d’égalité de chances avec les autres régions.