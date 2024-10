La Tunisie est placée en vigilance météorologique. Des perturbations atmosphériques importantes sont attendues ce 26 octobre, avec des conséquences notables sur plusieurs régions du pays.

Les prévisions annoncent un ciel variable, souvent couvert, avec des pluies éparses affectant principalement les régions ouest, centre et sud. En cours d’après-midi, les précipitations s’intensifieront et s’étendront à l’est, accompagnées d’orages parfois violents, notamment sur le nord-ouest et dans la région du Sahel. Des chutes de grêle sont également possibles par endroits.

Le vent soufflera fort, voire très fort, près des côtes, atteignant des rafales de plus de 60 km/h sous les orages. À l’intérieur des terres, il sera plus modéré. La mer sera très agitée, rendant la navigation difficile.

Les températures resteront agréables, avec des maximales comprises entre 23 et 29°C sur la plupart des régions. Cependant, les hauteurs ouest bénéficieront de températures plus fraîches, autour de 19°C, tandis que l’extrême sud pourrait atteindre 32°C.

Face à ces conditions météorologiques dégradées, il est recommandé de faire preuve de prudence et de suivre les consignes de sécurité.