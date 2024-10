Une rencontre-débat avec l’écrivaine tunisienne Emna Belhaj Yahia autour de son dernier livre “80 mots de Tunisie”, sera organisée le jeudi 31 octobre (18h), à la Médiathèque de l’Institut français de Tunisie.

“80 mots de Tunisie” est un livre de 92 pages paru aux éditions L’Asiathèque, en France (février 2024), dans la collection ’80 mots du monde’ proposant “un voyage au cœur d’un pays par les mots qui comptent dans les langues des femmes et des hommes qui y vivent”.

À travers l’étude de quatre-vingts termes tunisiens, l’auteure explore non seulement leur étymologie et leur signification, mais également les récits qu’ils véhiculent : les modes de vie, les souffrances d’une société meurtrie, les stigmates laissés par la dictature, les divisions sociales, le poison de l’obscurantisme, ainsi que la résistance incarnée par les femmes.

Résumé : « 80 mots qui sont autant d’histoires qui racontent la Tunisie et qui, en plus de l’analyse des mots et de leur résonance dans le coeur des femmes et des hommes qui les utilisent, évoquent le lien particulier qu’entretient l’autrice avec sa terre natale.

Dans 80 mots de Tunisie, ce qui frappe c’est la grande culture et la connaissance approfondie de la langue française d’Emna Belhaj Yahia. Avec beaucoup de finesse et de tendresse, elle évoque le charme de la vie qu’elle a connue autrefois au sein d’une famille traditionnelle, mais elle sait aussi exposer avec clairvoyance les difficultés que rencontre son pays aujourd’hui. Ses années d’enseignement, les responsabilités scientifiques qu’elle a assumées et l’action qu’elle a pu mener en faveur des femmes lui permettent de couvrir à travers les mots qu’elle a choisis – et qui nous en apprennent beaucoup sur l’arabe dialectal propre à la Tunisie – un large champ d’exploration. »

Emna Belhaj Yahia est autrice des romans «L’Étage invisible » (Joëlle Losfeld, Paris, 1997), « Tasharej » (Balland, Paris, 2000), « Jeux de rubans » (Elyzad, Tunis, 2011 ; Prix Comar d’or 2012) et « En pays assoiffé » (Éditions Des femmes, Paris, 2021). Elle a également publié un essai, « Tunisie, Questions à mon pays » paru aux éditions de l’Aube à Paris et chez Déméter à Tunis (2014).

Emna Belhaj Yahia est diplômée en philosophie de la faculté des lettres de Paris et a enseigné la philosophie en Tunisie avant de devenir membre de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts.

Elle a contribué à plusieurs ouvrages collectifs et signé de nombreux articles portant sur les aléas de la modernité, la notion de citoyenneté, les obstacles à l’émergence de l’individu dans les sociétés arabes, et ce tout au long des quatre dernières décennies. Elle a participé à la création d’un mouvement autonome de réflexion en faveur des femmes tunisiennes et pour la défense de leurs droits.

La rencontre, modérée par l’universitaire Farouk Bahri, sera suivie d’une séance de dédicaces.