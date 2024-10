La dernière session du cycle de projections-débats Cinéphilies au Maghreb, portant sur Les traces de la cinéphilie, se tiendra, le 31 octobre, au Théâtre El Hamra, a annoncé l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC).

Prévu de 10h à 19h, cet évènement prévoit deux projections-débats de films d’Ahmed Bouanani, cinéaste et réalisateur marocain (1938-2011) : Mémoire 14 (1971-24’) et Le mirage (1980, 100’).

Une ciné-conférence intitulée Chants, films, archives de l’insoumission : le « bled siba » du cinéma marocain sera notamment organisée en présence de Touda Bouanani, artiste plasticienne et vidéaste pluridisciplinaire et Marie Pierre-Bouthier, maîtresse de conférences en Histoire et esthétique du cinéma documentaire à l’Université de Picardie Jules Verne.

En 2023-2024, l’IRMC a organisé le cycle de rencontres « Cinéphilies au Maghreb » autour de la diffusion de la culture cinéphilique en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Il s’agit de suivre les formes, les étapes, les acteurs, les supports, les espaces et les lieux qui ont permis de faire circuler la passion du cinéma et sa connaissance entre les publics maghrébins, contribuant à populariser un goût pour cet art et son impact.

Comme dans le cycle Regarder l’Algérie. Des films et des recherches (2022-2023), ce projet est conçu autour d’une série de projections-débats destinées à retracer les jalons d’une cinéphilie maghrébine en mobilisant acteurs et témoins, archives et films, ouvrages et revues pour comprendre les cheminements d’une histoire culturelle, peu explorée dans ses cadres matériels, sa (dis)continuité et ses connexions.