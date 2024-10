Le 12ème congrès médical régional de Ben Arous, se déroulera les 9 et 10 novembre prochain à l’hôtel Africa à Tunis, avec la participation de 250 médecins spécialistes du diabète, des maladies gériatriques et psychiatriques.

Cet évènement sera organisé à l’initiative de la direction régionale de la santé, en partenariat avec l’Association de formation continue des médecins de la santé publique de Ben Arous.

Une manifestation médicale d’envergure, qui, de l’avis du directeur régional de la santé, Farhat Zahmoul, ambitionne de conférer sur les derniers développements médicaux et scientifiques liés principalement au diabète et aux maladies relatives au vieillissement.

Il s’agit, indique-t-il à l’Agence TAP, d’œuvrer au développement continu des aptitudes professionnelles des médecins, par l’intermédiaire d’interventions scientifiques et ateliers thématiques.

A sa première journée, congrès prévoit, une table ronde intitulée « Comment vivre avec le diabète au quotidien », centrée sur les effets du diabète sur les yeux et les dents, suivie de quatre ateliers qui incluent plusieurs sujets d’intérêt, en particulier, les méthodes de suivi du diabète au moyen du téléphone mobile et des technologies modernes.

Le congrès biennal se propose en sa seconde journée de clôture, d’aborder un ensemble de thèmes liés à la réalisation d’une vie saine, par le biais de huit ateliers traitant spécifiquement des « allergies médicamenteuses », des « problèmes de communication entre le patient et le médecin », des «maladies cutanées courantes », de « La nutrition chez les personnes âgées » et de « l’évaluation des maladies physiques et psychologiques chez les personnes âgées».