Le Xiaomi 14 Ultra s’impose comme un smartphone haut de gamme, intégrant des caractéristiques techniques de pointe, idéales pour les amateurs de technologie. Son cœur est alimenté par le processeur Snapdragon® 8 Gen 3, conçu avec un processus de fabrication à faible consommation de 4 nm. Ce processeur comprend un cœur Prime allant jusqu’à 3,3 GHz, trois cœurs performants, et deux cœurs efficaces, offrant des performances rapides et une gestion énergétique optimisée. Associé au GPU Qualcomm® Adreno™, ce smartphone assure des performances graphiques fluides, idéales pour les jeux et le multitâche.

La mémoire vive de 16 Go et le stockage de 512 Go (LPDDR5X et UFS 4.0) offrent une capacité et une vitesse de stockage exceptionnelles, permettant de gérer de nombreuses applications sans ralentissement. L’écran AMOLED WQHD+ de 6,73 pouces promet une expérience visuelle immersive grâce à sa résolution de 3200 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, et une luminosité maximale de 3000 nits. Certifié HDR10+ et Dolby Vision, l’écran reproduit fidèlement les couleurs pour des images saisissantes de réalisme.

Côté photographie, le Xiaomi 14 Ultra collabore avec Leica pour offrir un système de caméra impressionnant. La caméra principale, équipée d’un capteur de 50 MP et d’une ouverture variable, capture des images claires et détaillées, même en basse lumière. Les objectifs téléphoto, ultra grand-angle, et périscope (jusqu’à 120x en zoom numérique) offrent des possibilités de prise de vue polyvalentes, notamment des macros, des portraits et des photos de nuit. En vidéo, le Xiaomi 14 Ultra supporte les enregistrements en 8K et le Dolby Vision jusqu’à 4K, avec des options avancées comme le mode Pro et le ralenti ultra.

La batterie de 5000 mAh supporte la charge rapide HyperCharge de 90W et la charge sans fil de 80W, permettant une recharge complète en moins de 50 minutes. Côté connectivité, il propose Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC et compatibilité avec les réseaux 5G, garantissant une connexion rapide en toutes circonstances.

Avec son design soigné, ses haut-parleurs stéréo Dolby Atmos et son Xiaomi HyperOS, le Xiaomi 14 Ultra combine puissance, élégance et polyvalence pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.