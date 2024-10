Le renforcement des relations de partenariat franco-tunisiennes dans les domaines du patrimoine, de la danse et de la musique ont été au centre d’une rencontre, vendredi, entre la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, avec l’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen.

Selon un communiqué publié, dans l’après-midi, sur le site du ministère des Affaires Culturelles, les deux parties ont discuté des moyens à mettre en oeuvre pour dynamiser le partenariat bilatéral et l’échange d’expériences dans les domaines de la restauration du patrimoine et sa valorisation, en tirant profit de l’expertise française en la matière. Les secteurs de la danse classique et de la formation musicale ont été également parmi les secteurs à l’examen, indique la même source.

A cette occasion, la ministre a appelé à simplifier les procédures d’obtention de visas pour les artistes et créateurs souhaitant aller en France dans le cadre de leur activités artistiques. La facilitation de la mobilité des artistes s’inscrit dans le cadre du renforcement des échanges culturels bilatéraux et la promotion de l’expérience artistique et créative tunisienne en France.

La rencontre s’est déroulée en présence du directeur de l’Institut Français de Tunis (IFT), de l’attachée culturelle à l’IFT et certains cadres au ministère des Affaires Culturelles.

Notons à cet égard, qu’un nouveau projet culturel et artistique franco-tunisien baptisé “Elyssa” a été officiellement lancé, ce jeudi 24 octobre, au siège de l’IFT. Elyssa est une initiative de l’IFT soutenue par le Fonds Equipe France. L’artiste Sayma Sammoud est la cheffe de ce projet innovant sous forme de fonds d’aide à la création visant à soutenir les artistes tunisiens, émergents et confirmés, dans les domaines des arts visuels et des musiques.

Trente artistes seront sélectionnés dans le cadre de ce programme d’une durée d’un an. L’objectif est de propulser la scène artistique tunisienne vers de nouveaux horizons, tout en facilitant l’accès à des opportunités à l’international.