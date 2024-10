Les pays BRICS s’engagent à favoriser un ordre mondial plus démocratique et multipolaire, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse donnée le dernier jour du 16e sommet des BRICS à Kazan.

Il a noté que la Déclaration de Kazan, approuvée à l’issue du sommet, définissait un programme positif pour l’avenir, selon le Kremlin.

“Il est important que cette déclaration réaffirme l’engagement de tous nos Etats à construire un ordre mondial plus démocratique, inclusif et multipolaire, basé sur le droit international et la Charte des Nations Unies”, a-t-il souligné.

Le groupe des BRICS est ouvert à tous ceux qui partagent ses valeurs, et ses membres sont déterminés à trouver des solutions communes sans céder aux pressions extérieures ni se laisser limiter par des approches étroites, a dit M. Poutine.

Le bloc des BRICS n’est pas un format fermé, a-t-il souligné lors de la conférence de presse.

Le président russe a également confirmé que les dirigeants des BRICS s’étaient mis d’accord sur la liste des pays partenaires des BRICS.

Selon M. Poutine, les BRICS n’ont pas développé et ne développent pas d’alternative au système SWIFT, mais cette question reste importante et les pays membres s’orientent vers l’utilisation des monnaies nationales.

Les membres BRICS utilisent actuellement le système de messagerie financière créé par la Banque centrale russe, a-t-il ajouté.