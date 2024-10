Les membres des BRICS ont ouvert un nouveau chapitre lors de leur premier sommet en présentiel depuis l’expansion du groupe, renforçant leur influence mondiale. Le président chinois Xi Jinping a souligné l’importance de bâtir un BRICS engagé envers la paix, l’innovation, le développement durable et des échanges plus étroits entre les peuples.

S’exprimant à Kazan, Xi a exhorté à saisir l’opportunité offerte par le sommet pour établir un nouveau départ collectif. Le 16e sommet a également vu l’invitation de nouvelles nations en tant que partenaires, témoignant de l’attrait croissant du bloc.

Les dirigeants ont discuté des enjeux internationaux clés sous le thème du renforcement du multilatéralisme pour un développement juste, abordant des sujets tels que la sécurité mondiale, le développement durable et les réformes économiques. Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a déclaré que les BRICS étaient prêts à soutenir un système international multipolaire.

Vladimir Poutine a mis en garde contre les tensions géopolitiques, tandis que le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, présent par vidéo, a plaidé pour une représentation des devises dans le système financier international.

Les BRICS, via la Nouvelle banque de développement, s’engagent à financer le développement durable et à soutenir l’élargissement de leurs membres. Le sommet a réaffirmé la nécessité d’un ordre mondial plus équitable, avec des appels à des responsabilités différenciées dans la lutte contre le changement climatique.

Formé initialement par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, le groupe a été rejoint par l’Afrique du Sud en 2010. Actuellement, plus de 30 pays, dont la Thaïlande et la Turquie, cherchent à intégrer les BRICS, illustrant son rôle en tant que plateforme essentielle pour les pays en développement. Les experts estiment que le groupe favorisera un système international plus juste et rationalisé, promouvant le développement durable et les opportunités de croissance pour le Sud.