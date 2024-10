Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé, jeudi, à Paris, à la Conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban, et ce à l’invitation de son homologue français, Jean-Noël Barrot.

Dans son intervention, le ministre a fait part du plein soutien de la Tunisie au Liban face aux agressions brutales, appelant à préserver sa sécurité et sa souveraineté nationale.

Nafti a condamné les politiques agressives de l’entité sioniste qui menacent la sécurité et la paix dans toute la région, fustigeant les attaques militaires qui ont visé la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).

La Tunisie est disposée à fournir toute l’aide humanitaire possible au peuple libanais frère, dès que les conditions de sécurité appropriées seront réunies, a-t-il affirmé.

Le ministre a souligné que la persistance des forces de l’occupation dans leurs crimes contre les peuples et les pays de la région pourrait provoquer une explosion de la situation et élargir la zone de conflit.

Il a mis l’accent sur la nécessité, pour la communauté internationale, d’assumer ses responsabilités politiques, juridiques et morales en vue d’accélérer l’adoption de mesures fermes pour mettre fin aux agressions contre les peuples libanais et palestinien frères.

A cette occasion, le ministre a réitéré le soutien total de la Tunisie à la juste cause palestinienne, qui demeure la clé de la sécurité et de la stabilité dans la région.

La Tunisie soutient le peuple palestinien frère dans sa lutte pour la récupération de tous ses droits historiques légitimes, citant en particulier l’établissement de son État indépendant sur l’ensemble de son territoire, avec Al-Qods pour capitale.

Le président de la République française, Emmanuel Macron a ouvert cette conférence en présence du premier ministre libanais, Najib Mikati, et de hauts responsables et secrétaires généraux d’organisations onusiennes, internationales et régionales, ainsi que d’institutions financières.