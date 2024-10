Le ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines et son homologue saoudien ont convenu d’organiser une réunion virtuelle, au cours de la prochaine période, pour partager les expériences et les expertises, dans le but d’attirer des investissements au profit des deux pays.

La ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub s’est entretenu mercredi avec le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar Ben Brahim Khreyef, en marge du Forum des politiques industrielles multilatérales relevant de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel ( ONUDI).

Les deux parties ont souligné la nécessité de promouvoir des partenariats entre les différents États arabes et d’élaborer des politiques industrielles afin de s’adapter à l’évolution technologique dans le domaine industriel. L’objectif étant d’améliorer la compétitivité des produits arabes.

La réunion a porté sur les mécanismes de renforcement de la coopération tuniso-saoudienne dans les secteurs de l’industrie et des mines, selon un communiqué publié par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie sur sa page Facebook officielle