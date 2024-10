Un livre blanc comportant les interventions et les débats de la première édition du « Salon de l’Economie verte, de la finance responsable et du développement durable » qui se tient, les 24 et 25 octobre, à Tunis, sera mis à la disposition des décideurs et des sociétés participantes, a indiqué le Commissaire général adjoint du salon, Mohamed Zouaoui.

Organisé par l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), ce salon a été marqué par la participation de 80 exposants (secteurs public et privé et société civile…) de différents secteurs en relation avec l’économie verte.

L’objectif de cet événement est d’identifier une stratégie basée sur l’application des études et des recommandations dans le domaine de l’économie verte, a indiqué Zouaoui.

Et d’ajouter que les interventions s’articulent sur l’économie verte, la transformation économique et soutenabilité, les enjeux et les perspectives de la finance durable et responsable et les piliers de la transition.