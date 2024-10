L’Observatoire Tunisien des Politiques Publiques (OTPP) a été lancé officiellement, jeudi, à Tunis, à l’initiative du think thank « Solidar Tunisie ».

L’Observatoire vise à renforcer le partenariat avec le gouvernement, l’administration et les différents acteurs, afin de produire des analyses et des études précises et qualitatives pour soutenir l’élaboration et le suivi des politiques publiques, a indiqué Aicha Grafi, secrétaire générale de Slidar Tunisie, lors de la conférence de lancement de cette structure. L’objectif étant, selon elle, de fournir aussi bien aux citoyens, aux décideurs gouvernementaux et à la société civile des données scientifiques précises sur les politiques publiques. Il s’agit également de renforcer la confiance des citoyens envers l’administration.

D’après Iheb Ben Salem, expert à l’observatoire, une plateforme numérique de l’OTPP sera également lancée, permettant au public, d’accéder à une base de données regroupant les principaux documents et données produits.

Il a, par ailleurs, fait savoir que la phase pilote de l’observatoire, qui a duré 17 mois, a couvert les projets publics dans le gouvernorat de Jendouba, ainsi que les projets de gestion des déchets sur l’ensemble du territoire national.

Si le gouvernorat de Jendouba a été choisi comme région pilote c’est parce qu’il présente beaucoup de potentialités malgré des indicateurs de développement en deçà des attentes, a-t-il expliqué, ajoutant que les activités de l’observatoire seront élargies à d’autres régions.