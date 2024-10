La Tunisie connaîtra une légère hausse des températures ce jeudi, avec des maximales oscillant entre 24 et 29 degrés. Les régions de l’ouest profiteront de températures plus fraîches, autour de 21 degrés en altitude, tandis que l’extrême sud atteindra 32 degrés.

Le ciel sera partiellement couvert de nuages dans la majeure partie du pays, avec des risques d’averses localisées, notamment au centre et au nord-ouest. Les vents, soufflant principalement du sud au nord et de l’est au centre et au sud, seront assez forts, voire violents par endroits, surtout près des côtes et dans le sud, où des tourbillons de sable pourraient se former. La mer sera agitée, voire très agitée sur les côtes nord.

Il est conseillé de prendre les précautions nécessaires en raison des vents forts et des risques d’averses. Les automobilistes sont invités à adapter leur conduite et les activités nautiques sont déconseillées en raison de la mer agitée.