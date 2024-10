Plus de 250 exposants venant de plusieurs pays, participeront à la 15ème édition du Salon International de l’investissement agricole et de la technologie « SIAT 2024», qui aura lieu du 30 octobre au 2 novembre 2024, au Parc des Expositions du Kram, a fait savoir, mercredi la directrice générale de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), Engi Doggui Hanini.

Ce salon vise, selon les organisateurs, à offrir aux investisseurs l’opportunité d’établir des liens de partenariat et de faire connaitre et valoriser les résultats de la recherche scientifique agricole, ainsi que l’opportunité de prendre connaissance des technologies de pointe utilisées dans ce domaine, outre l’encouragement des startups à présenter les résultats de leurs expériences et les solutions adoptées à cet effet.

Le salon comprendra de nombreux espaces, à l’instar de l’espace de l’investisseur, celui de l’initiative, l’espace des produits de terroir et celui du village agricole numérique, avec la participation de 40 startups, ainsi qu’un espace réservé à l’accompagnement.

Hanini a souligné, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du salon au siège de l’APIA, la portée de cette nouvelle édition, placée cette année, sous le signe « L’Innovation pour un Investissement Résilient, Inclusif et Durable», à l’initiative de l’APIA et avec la participation de 15 pays, à savoir, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Amérique, la Turquie, le Niger, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, l’Inde, l’Indonésie, l’Espagne, la Suisse, la Russie, le Congo Démocratique.

Hanini a ajouté, dans le même contexte, qu’il aura lieu un forum sur « l’investissement durable pour le renforcement de la résistance de l’agriculture », en vue de connaitre l’emprunt carbone et l’emprunt hydrique, ainsi que toutes les nouveautés et les solutions intelligentes dans le secteur agricole.

Et de renchérir que le Salon comprendra également une journée de partenariat qui représente une occasion privilégiée pour les investisseurs et les promoteurs agricoles, de nouer des relations avec d’autres pays et d’établir des partenariats tuniso-tunisiens, outre l’organisation d’un concours national « GREEN –TIC », autour des solutions technologiques innovatrices dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, appliquées dans le domaine agricoles par les jeunes en faveur des agriculteurs.