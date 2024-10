L’INP et des universités tunisiennes s’unissent pour renforcer la formation dans le secteur du patrimoine

Un accord-cadre de partenariat pour le développement de la formation et de la recherche universitaire dans le secteur du patrimoine a été signé, mardi, entre l’Institut national du patrimoine (INP) et huit universités publiques dans divers gouvernorats de la république.

Ce nouvel accord a pour but de développer la formation et d’enrichir la recherche universitaires, aussi bien que d’échanger les expériences dans les domaines de l’histoire, de l’archéologie, de l’ethnographie et du patrimoine en général, indique un communiqué, publié mardi soir, sur le site du ministère des Affaires Culturelles.

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de l’INP, en présence de son directeur, Tarek Baccouche, et des directeurs des 8 universités, à savoir la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba, l’Institut Supérieur des Sciences Culturelles et Métiers du Patrimoine de Tunis, l’Institut des Sciences Humaines de Tunis, Ibn Charaf, l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba et les facultés des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, Sfax et Kairouan.

A cette occasion, Tarek Baccouche a souligné l’importance de la recherche universitaire dans le domaine du patrimoine et de l’histoire, appelant à accorder l’encouragement nécessaire pour les étudiants et la mise en œuvre de cet accord-cadre.