Le député de Sfax, Tarek Mahdi, a annoncé le 23 octobre 2024 que le ministère de l’Équipement a alloué un budget de 1,2 milliard de dinars pour le projet de développement de Taparura. Toutefois, il a souligné que cette somme représente un défi pour attirer les investisseurs.

Lors de son intervention sur Express FM, il a insisté sur la nécessité de moderniser la gare ferroviaire de Sfax, qui entrave le projet. Il a également plaidé pour une révision des législations, en particulier les règlements de change, qui freinent de nombreux projets et exposent les investisseurs à des risques juridiques.

Mahdi a aussi proposé de réformer le code de l’investissement afin de mettre fin au monopole de certains secteurs et de faciliter l’accès des jeunes entrepreneurs aux opportunités économiques. Selon lui, ces mesures sont indispensables pour encourager l’investissement et relancer l’économie de Sfax et de la Tunisie.