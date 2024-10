La récolte des olives dans le gouvernorat de Nabeul au titre de cette année atteindra, plus de 67 mille tonne, soit, en hausse de 1,6% par rapport à la saison dernière, selon les estimations du commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Le démarrage de la campagne de cueillette des olives dans la région est prévu pour la dernière semaine du mois d’octobre courant, apprend-on lors d’une séance de travail consacrée aux préparatifs de la campagne des olives, tenue récemment.

La filière oléicole dans le gouvernorat de Nabeul est considérée comme étant une activité agricole majeure dans la région, L’oliveraie s’y étendant sur environ 30 mille hectares, soit 47% de la superficie totale allouée aux arbres fruitiers et 15% de la superficie totale de ​​terres arables, d’autant que le secteur contribue à hauteur de 4% =à la production nationale d’olives à huile et fournit près de 500 mille jours de travail par an.