Le Centre de protection maternelle et infantile (PMI) de Malassine à Tunis a enregistré, du 4 octobre 2023 au 18 octobre courant, 26 cas de cancer du sein suite à 1 156 consultations de dépistage du cancer et plus de 1 100 mammographies dans le cadre du programme de dépistage précoce de première ligne du cancer du sein.

La directrice et cheffe du département de médecine préventive et sociale au centre, Dorra Bousnina, a déclaré à l’agence TAP, mardi, à l’occasion d’une journée portes ouvertes de sensibilisation à l’importance du dépistage du cancer du sein, que le mois “octobre rose” est une opportunité pour sauver la vie des patientes et d’effectuer le diagnostic précoce.

A cette occasion, le centre ouvrira exceptionnellement ses portes au public tous les jours de la semaine (du lundi au samedi) durant tout le mois d’octobre courant pour le dépistage du cancer du sein. Le centre propose différentes prestations, notamment des examens médicaux, radiologique ou échographique sur place. En cas de suspicion de la maladie, une biopsie est effectuée pour analyse à l’hôpital Charles Nicole pour une courte période allant jusqu’à deux semaines afin de déterminer le traitement approprié.

Plusieurs médecins de différents hôpitaux publics et du secteur privé assurent bénévolement ces services à l’occasion de l’Octobre rose.

Le directeur régional de la santé à Tunis, Sami Rekik, a précisé que ce mois d’octobre a été marqué par un programme de dépistage du cancer du sein pour les femmes âgées de 45 ans et plus, notant que la Tunisie connaît chaque année une augmentation du nombre des cas de cancer du sein, avec plus de 4 000 nouveaux cas détectés en 2023, dont un pourcentage important à des stades avancés.