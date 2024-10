Les Assemblées annuelles 2024 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (BM) démarrent mardi à Washington, avec la participation de 191 pays membres. elles vont réunir des dirigeants influents de la sphère politique, de l’entreprise, des organisations internationales, de la société civile et du monde universitaire.

Ces assises vont se poursuivre jusqu’au 26 octobre courant. Elles coïncident avec le 80e anniversaire de la fondation du FMI et de la Banque mondiale

Ces réunions rassemblent près de 10 mille participants dont des ministres des finances et de l’économie, des représentants des gouvernements, des gouverneurs de banques centrales, des économistes, des académiciens et des composantes de la société civile, afin de discuter des défis économiques internationaux dont la hausse de la dette, la transition verte, le resserrement de la liquidité et la faiblesse de l’investissement étranger.

Les conférenciers exploreront le rôle fondamental des systèmes alimentaires et la nécessite d’accélérer l’égalité des genres, mais aussi la complexité des marchés financiers mondiaux et la recherche d’un développement international durable.

Ces assemblées permettront d’aborder le rôle de la gouvernance dans le développement économique et l’intégration sociale, de traiter des mécanismes de création d’emploi au profit des jeunes, du renforcement du leadership féminin de manière à améliorer sa présence dans les postes à responsabilité.

Les participants évoqueront, lors des différents ateliers, plusieurs thèmes se rapportant, notamment, à la révolution de la cryptomonnaie, les moyens de paiement transfrontaliers sécurisés, les prestations de santé, et le développement de structures de financement pour établir un système de vaccination avancé, ainsi que l’importance de l’industrie alimentaire pour stimuler la croissance et créer de nouveaux postes d’emploi.

Les participants aborderont d’autres problématiques portant sur l’économie japonaise, les défis climatiques et l’impératif d’instaurer une infrastructure solide pour faire face au changement climatique…

Au cours de ces travaux, le Fonds annoncera ses prévisions en matière de croissance économique dans les différents pays du monde et publiera son rapport sur la stabilité financière mondiale.

Les Assemblées annuelles 2024 du FMI et de la BM se tiennent dans un contexte politique et économique difficile eu égard à l’agression sioniste contre Gaza et le Liban et la poursuite de la guerre russo-ukrainienne et à l’approche des élections présidentielles américaines.