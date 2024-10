Le président de la République Kaïs Saïed a appelé à plus d’efforts et de travail soulignant la nécessité d’accélérer l’élaboration et la mise en application de nouvelles législations en abrogeant celles mises sur-mesure.

C’était lors de sa réunion, lundi avec tous les membres du gouvernement.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, publié mardi, le président a appelé à l’intransigeance envers ceux qui n’assument pas leurs responsabilités.

Il a, en ce sens souligné que la Tunisie est entrée dans une nouvelle phase de son histoire et qu’il n’y a pas d’excuse pour ne pas répondre aux revendications légitimes des Tunisiens légitimes pour la dignité précisant que les législations doivent être simples, claires et concises.

Le président de la République a appelé à la nécessité de redoubler les efforts pour démanteler tous les réseaux de corruption et assainir l’administration de ceux qui se croient au dessus de la loi.

Et de conclure que les attentes du Peuple Tunisien sont grandes et d’aucun n’a le droit de le décevoir. Kaïs Saïed, a, dans ce contexte, souligné le besoin de nouvelles initiatives qui rompent avec le passé et qui ouvrent de plus larges perspectives à tous.

La Tunisie regorge de richesses et de potentialités, il faut ouvrir la voie devant les jeunes et de leur permettre de réaliser leurs rêves et ses ambitions, a-t-il soutenu.