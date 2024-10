La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 30 Septembre 2024 qui font ressortir les résultats suivants :

Un PNB de 1 089,6 millions de dinars ;

Des charges opératoires de 468,9 millions de dinars ;

Des encours de dépôts de 19 724,5 millions de dinars ;

Des encours de crédits nets de 12 431,8 millions de dinars ;

Un coefficient d’exploitation de 43,0%.

La BIAT annonce des performances financières solides et une résilience accrue au cours des neufs premiers mois de l’année 2024, grâce au développement ambitieux de ses projets stratégiques, à la gestion prudente de ses risques et à son dispositif de gouvernance sain et visionnaire.

Misant sur l’innovation technologique, la proximité client et la modernisation de son réseau comme moteurs de son développement, la BIAT a continué la généralisation de son nouveau concept d’agences à travers le pays, offrant une expérience client modernisée et intuitive. En 2024, une trentaine d’agences ont été déployées dans plusieurs villes, dont Tunis, Sousse et Sfax.

Des progrès significatifs dans la transformation digitale de la BIAT ont marqué l’année 2024. Après un lancement réussi de l’offre digitale MyBIAT retail destinée aux particuliers et professionnels et comptant à ce jour plus de 370 000 utilisateurs actifs, la BIAT passe à une nouvelle étape de sa digitalisation avec le lancement de son offre digitale destinée aux entreprises et groupes d’affaires, MyBIAT Corporate. Conçue pour proposer une expérience digitale sur-mesure, MyBIAT Corporate est le fruit d’une étroite collaboration entre la BIAT et sa clientèle entreprises. Elle a été conçue selon une démarche participative dans le but de garantir une solution parfaitement adaptée aux attentes et aux besoins spécifiques de chaque utilisateur en toute sécurité. Cette nouvelle solution sera enrichie continuellement de nouvelles fonctionnalités afin de l’adapter aux besoins spécifiques des clients et de répondre à leurs attentes en constante évolution.

Par ailleurs, la BIAT a renforcé son implication dans des projets de préservation du patrimoine national, tels que la restauration de la piscine municipale du Belvédère et la rénovation du Centre Culturel Ibn Khaldoun. La banque s’est également engagée à améliorer les conditions de scolarité dans les zones prioritaires en réhabilitant et en équipant une dizaine d’établissements scolaires à travers les programmes de sa Fondation BIAT.

Banque résiliente, innovante et engagée, la BIAT promeut une croissance durable tout en soutenant l’économie nationale.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn