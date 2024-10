La Tunisie s’apprête à vivre une journée particulièrement capricieuse. Selon les dernières prévisions de la météorologie, ce lundi 21 octobre, un ciel nuageux et des précipitations sont attendus sur l’ensemble du territoire.

Les régions du Sud et du Centre seront les plus touchées par ces intempéries, avec des pluies parfois abondantes pouvant s’accompagner d’orages. Les habitants de l’Est devront quant à eux se préparer à des averses soutenues et à des chutes de grêle localisées.

Le vent, soufflant d’Est, connaîtra une intensification progressive au niveau du Golfe de Gabès, rendant la mer agitée, voire très agitée dans cette zone.

Les températures resteront fraîches, avec des valeurs oscillant entre 18 et 22 degrés sur la plupart des régions. Les habitants des hauteurs Ouest pourront ressentir une température plus fraîche, avoisinant les 12 degrés.