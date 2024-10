OLA Energy Tunisie vient d’annoncer la nomination de M. Abdulftah SHAMILA en tant que nouveau Directeur Général de la société, succédant à M. Abdulhak Mohamed EL KHABLASHI qui a été appelé à d’autres responsabilités au sein du groupe OLA Energy en Afrique.

D’après un communiqué de la société « M. Abdulhak Mohamed El Khablashi a été désigné en 2019 à la tête d’OLA Energy Tunisie, dans une période difficile, qui a coïncidé avec la crise mondiale du Covid-19. Il a pu surmonter tous les défis, avec le soutien de son équipe locale tunisienne et a réussi à augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise par le développement de ses activités dans tous les segments ».

Le nouveau Directeur Général, M. Abdulftah SHAMILA a une grande expérience de management auprès d’OLA Energy en Afrique. Il donnera sans doute un grand coup de pouce aux opérations diverses de la société et poursuivra l’œuvre de développement, de partenariat et d’investissement dans notre pays. Il a déclaré à cette occasion « Nous continuerons à tisser les partenariats divers et à investir dans les régions et ceci reflète notre vision de développement qui met l’accent sur l’expansion du réseau, la modernisation des infrastructures par les technologies de pointe et la digitalisation ainsi que sur le déploiement de la nouvelle image de marque et ses valeurs qui reposent sur la qualité des services et la politique de proximité ».

Acteur de référence dans le secteur énergétique en Afrique, OLA Energy Holdings Ltd dispose aujourd’hui de plus de 1300 stations-service qui sont visitées par 500.000 clients par jour dans 17 pays. Elle exploite divers terminaux de carburant et opère dans plus de 50 aéroports à travers le continent africain. Le Groupe emploie plus de 1500 personnes et ses activités génèrent près de 20 000 emplois indirects.

OLA Energy s’efforce d’être une entreprise socialement responsable, se comportant conformément à une charte éthique mettant en valeur l’intégrité, l’équité et la participation au développement durable.