L’expert économique et financier, Bassem Ennaifer a fait savoir que le Projet de Loi de Finances 2025 prévoit le lancement de plusieurs lignes de crédits, en faveur des différents acteurs économiques, afin de booster l’activité économique et appuyer la relance de la croissance. Ces lignes seront destinées aux:

-Catégories sociales vulnérables : 3 lignes de crédits (sans auto-financement et sans intérêts), dont la première est dotée d’un montant de 20 millions de dinars (MD) et dédiée aux personnes démunies désirant lancer leurs propres mini projets. Le montant de ces crédits ne dépasse pas les 10 MD et seront remboursés sur six ans avec une année de grâce.

La 2ème ligne de 5 MD est consacrée au soutien des personnes handicapées (plafond de crédit 10 mille dinars payable sur 8 ans, dont 2 années de grâce), alors que la 3ème ligne est de 2 MD pour les victimes des attaques terroristes et leurs familles.

-PME: La première ligne de crédit, dotée d’une enveloppe de 7 MD est destinée au financement des PME et des start-ups sur le long et moyen termes, a des conditions avantageuses.

La 2e ligne (10 MD) sera dédiée au financement des crédits d’exploitation et la troisième (3 MD) sera mise à la disposition des startups pour accroître leurs fonds propres au cours de l’exercice 2025.Une quatrième ligne de 20 MD pour les PME, va servir à garantir les crédits de gestion.

Il s’agit d’une forme de garantie de l’Etat en faveur des PME auprès des bailleurs de fonds. Les garanties peuvent aller jusqu’à 100 MD, par bénéficiaire.

–Sociétés communautaires : deux lignes de crédit, la première de 20 MD, pour leur apporter un soutien financier, et la 2ème de 10 MD, pour apporter des garanties aux bailleurs de fonds. Ces sociétés vont bénéficier, aussi de la suspension de la TVA sur toute opération d’importation et tout achat local d’immobiliers, de matériels, de matières premières… nécessaires pour leurs activités, et ce, sur une période de 10 ans.

-Auto-entrepreneurs et free-lancers : une ligne de financement de 10 MD afin de les aider à créer leurs projets (moyennant des crédits plafonnés à 15 mille dinars par bénéficiaire assortis de conditions préférentielles).