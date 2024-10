Les véhicules électriques jouent un rôle essentiel dans la mobilité de demain. Kia propose une gamme de modèles électriques offrant des sensations de conduite uniques, combinées à un espace généreux et un confort incomparable. L’un des principaux avantages de rouler en électrique est l’absence totale d’émissions polluantes. De plus, Kia facilite l’accès à la recharge grâce à un vaste réseau qui inclut des options domestiques et publiques, garantissant une recharge rapide et pratique.

Qu’est-ce qu’un véhicule électrique ?

Les véhicules électriques (EV) de Kia sont propulsés exclusivement par de l’électricité. Ils se distinguent par leur fonctionnement silencieux et leurs émissions nulles, tout en offrant des performances impressionnantes. Grâce aux avancées comme la plateforme modulaire globale électrique (e-GMP), ces véhicules peuvent parcourir de longues distances en toute simplicité. De plus, avec un nombre croissant de bornes de recharge publiques, il devient de plus en plus facile de recharger rapidement ces véhicules, rendant leur utilisation encore plus pratique.

Qu’est-ce qu’un véhicule hybride ?

Les véhicules hybrides (HEV) associent un moteur thermique à un moteur électrique, accompagné d’une batterie. Cette configuration permet de combiner les avantages des deux types de motorisation, sans nécessiter de recharge externe. En effet, les batteries se rechargent automatiquement lors des phases de décélération, à l’arrêt ou en descente. Cela permet aux véhicules hybrides de réduire la consommation de carburant tout en offrant une conduite fluide et économique.

Qu’est-ce qu’un véhicule hybride rechargeable ?

Les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) combinent un moteur thermique et un moteur électrique, mais se différencient par leur capacité à être rechargés à l’aide d’une prise de courant externe. Ce système permet de bénéficier d’une autonomie plus importante en mode tout électrique, offrant ainsi une solution idéale pour ceux qui souhaitent alterner entre conduite électrique et thermique selon leurs besoins.