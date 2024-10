« Seen » la nouvelle ligne de lunettes lancée par Slim Optic, c’est un nouveau regard posé sur une Tunisie plurielle, belle, créatrice, procréatrice et tourmentée. A travers « Seen », la Tunisie de Slim Optic marque son engagement pour une cause commune à tous les peuples férus de justice et de liberté : la cause palestinienne.

« Non, mon souci n’est pas purement commercial, je suis convaincu par la cause palestinienne et j’y suis fermement engagé. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué mais depuis des mois, c’est le drapeau palestinien que l’on voit flotter sur l’enseigne drapeau situé en face de nos boutiques. Je pense qu’aucune personne soucieuse d’équité et de droits humains, ne peut ignorer les exactions dont est victime le peuple palestinien. La Ligne « Seen » ou il y a des lunettes sur les branches desquelles est dessiné le drapeau de la Palestine est un hommage rendu à un grand peuple doté d’un courage exemplaire et décidé à tout sacrifier pour défendre sa cause » a déclaré Slim Feki, fondateur de la marque « Seen ».

Plus qu’une tendance éphémère, la nouvelle ligne « Seen » se veut un outil puissant de communication personnelle et sociale sur des causes communes dans un monde à vitesses multiples marqué par les inégalités et les injustices. Les lunettes conçues par Slim Optic ne sont pas que de simples accessoires de mode, elles sont l’expression d’une Tunisianité racée, ancrée dans l’histoire et imprégnée de valeurs humaines. En lançant la collection « Seen » Slim Feki exprime ce qu’il est et comment il veut être perçu, il confirme son appartenance à un peuple, un pays qui ne peut ignorer les drames vécus par les autres et reflète ses valeurs et ses préoccupations.

La ligne « Seen », un design 100% tunisien portant un regard 100% tunisien sur le monde est faite de matériaux de qualité, elle offre une gamme de couleurs déclinée sur 12 modèles.

L’ambition de Slim Feki est de conquérir le marché international mais pour ce, il faut commencer par s’imposer sur le marché national, peut-être en démarrant par des prix accessibles au Tunisien moyen dans un contexte de grandes difficultés économiques pas seulement en Tunisie mais dans le monde où les grandes marques de luxe voient leurs ventes baisser.

Dans l’attente, les amateurs de lunettes curieux de découvrir « Seen » apprécieront l’impressionnant flagship de quelques 1000 mètres carrés déployé sur les berges du lac où le promoteur de la marque a choisi de s’installer.

Bon vent

Amel Belhadj Ali