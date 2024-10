Volkswagen a dévoilé son ID. GTI Concept, un modèle qui marque un tournant majeur dans l’histoire de la légendaire gamme GTI. Ce concept-car électrique allie le design emblématique des GTI classiques à des technologies de pointe, offrant ainsi une expérience de conduite sportive et connectée.

Avec son look dynamique, ses phares à LED et sa calandre rouge caractéristique, l’ID. GTI Concept ne passe pas inaperçu. À l’intérieur, l’ambiance est résolument sportive, avec des sièges baquets, un volant à trois branches et des matériaux de qualité. Les technologies numériques sont également au rendez-vous, avec un tableau de bord digital et un système d’info divertissement intuitif.

Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est l’expérience de conduite. Grâce à son moteur électrique puissant et à son châssis dynamique, l’ID. GTI Concept offre des sensations de conduite uniques. Le mode GTI, avec son simulateur de boîte de vitesses et sa sonorisation spécifique, permet de revivre les émotions des GTI thermiques.

Volkswagen prouve ainsi qu’il est possible de concilier plaisir de conduite et respect de l’environnement. L’ID. GTI Concept est une véritable promesse pour l’avenir de la gamme GTI, qui s’inscrit désormais pleinement dans l’ère de l’électrification.