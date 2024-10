La Ligue Europa est de retour avec son lot de surprises et d’émotions. Cette semaine, les plus grands clubs européens vont s’affronter lors de matchs décisifs pour la qualification en huitièmes de finale. Du mercredi 23 au jeudi 24 octobre, les supporters du ballon rond vont vibrer au rythme des plus belles affiches.

Mercredi 23 octobre donnera le coup d’envoi avec des rencontres prometteuses. Le Galatasaray, en quête de renouveau, accueillera l’IF Elfsborg, tandis que le Sporting Braga tentera de confirmer sa bonne forme face à Bodo/Glimt.

Jeudi 24 octobre, la compétition s’intensifiera avec des affiches alléchantes. L’Ajax Amsterdam, en quête de revanche après une saison décevante en Ligue des Champions, se déplacera en Azerbaïdjan pour affronter le Qarabag. Le Fenerbahçe, lui, accueillera un Manchester United en pleine reconstruction. D’autres rencontres prometteuses sont au programme, comme le choc entre l’AS Rome et le Dynamo Kiev, ou encore le duel entre le Lyon et le Besiktas.

Cette semaine s’annonce riche en émotions avec des surprises potentielles à chaque rencontre. Les supporters vont pouvoir vibrer au rythme des plus grands clubs européens et assister à des matchs de haut niveau.

Mercredi 23 octobre :

16h30 : Galatasaray (TUR) – IF Elfsborg (SWE)

Sporting Braga (POR) – Bodoe/Glimt (NOR)

Jeudi 24 octobre :

18h45 : Qarabag (AZE) – Ajax Amsterdam (NED)

PAOK Salonique (GRE) – Viktoria Plzen (CZE)

Ferencváros (HUN) – Nice (FRA)

Eintracht Francfort (GER) – FK RFS (LAT)

AS Rome (ITA) – Dynamo Kiev (UKR)

Midtjylland (DEN) – Union St-Gilloise (BEL)

21h00 : Fenerbahçe (TUR) – Manchester United (ENG)

Athletic Bilbao (ESP) – Slavia Prague (CZE)

Anderlecht (BEL) – Ludogorets (BUL)

FC Twente (NED) – Lazio Rome (ITA)

Malmö (SWE) – Olympiakos (GRE)

Lyon (FRA) – Besiktas (TUR)

Porto (POR) – Hoffenheim (GER)

Glasgow Rangers (SCO) – Steaua Bucarest (ROM)

Tottenham (ENG) – AZ Alkmaar (NED).