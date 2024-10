Une circulaire conjointe a été signée entre le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et la Banque tunisienne de solidarité pour le financement de la saison de récolte des dattes 2024-2025 au profit des petits agriculteurs dans les gouvernorats de Kébili, Tozeur, Gafsa et Gabès, a fait savoir samedi, le ministère sur facebook.

La circulaire signée le 18 octobre 2024, lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère à Tunis et présidée par le ministre de l’Agriculture Ezzeddine Ben Cheikh, fixe les conditions d’accès aux crédits auprès de la BTS et les catégories d’agriculteurs concernées.

Cette séance de travail a également été l’occasion pour passer en revue l’état d’avancement de la saison de récolte des dattes 2024-2025 et les programmes d’appui aux producteurs mis en place ainsi que pour rappeler les principaux indicateurs de la campagne précédente au cours de laquelle la BTS a financé 434 entrepôts frigorifiques dans les gouvernorats de Kébili et Tozeur.

A cette occasion, le ministre a salué la coopération fructueuse avec la BTS en vue de promouvoir le secteur des dattes, soulignant l’importance de la contribution de ce secteur aux recettes en devises et à la création d’emplois.

Pour sa part, le Directeur Général de la Banque Tunisienne de Solidarité, Khalifa Sboui a affirmé que les fonds alloués par la Banque Tunisienne de Solidarité aux petits agriculteurs pour financer la saison actuelle des dattes ont été augmentés à 12 millions de dinars contre environ 6 millions de dinars pour la saison précédente.