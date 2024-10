La première édition du Festival international du film au Sahara se tiendra. du 30 octobre au 2 novembre 2024, au cœur de l’oasis de Ksar Ghilane dans le gouvernorat de Kébili.

Le programme de cette première édition a été dévoilé, vendredi, au cours d’un point de presse tenu à la Cité de la Culture.

Le festival international du film au Sahara est organisé par l’association portant le nom du festival avec le soutien de plusieurs partenaires du secteur public, notamment le ministère des Affaires Culturelles et le Centre national du Cinéma et de l’image (CNCI).

Le directeur du CNCI, Noomene Habassi a déclaré que l’appui du Centre au festival international du film au Sahara s’inscrit dans le cadre d’une programme national pour la promotion de l’action culturelle et notamment cinématographique dans les différentes régions de la république.

Le directeur du festival international du film au Sahara, Hafedh Khlifa, a annoncé que les projections auront lieu en plein air grâce à des écrans géants fournis par la Direction des arts scéniques des arts audiovisuels au ministère des Affaires Culturelles. Les dunes de sables serviront de gradins pour les festivaliers, a-t-il dit.

La sélection officielle comprend 22 films, longs et courts métrages de fiction et documentaires-, retenus parmi 140 candidatures. Les films dans la compétition sont l’oeuvre de réalisateurs et réalisatrices pour la plupart peu connus. Ils représentent les pays suivants : Algérie, Bahreïn, Belgique, Cameroun, Egypte, France, Irak, Iran, Italie, Liban, Maroc, Palestine, Pakistan, Suède, Tunisie et Yémen.

Le cinéma tunisien est représenté par 6 films : “Eve” de Hela Bergaoui, “1321” de Bilel Zaghdoudi, Jeu de Voiles” de Safa Ghali , “Enssan1*2 de Khouloud Mathlouthi, “La Violeuse” de Wafa Kharfia et “Guichets Fermés” de Mokhtar Ben Jedian.

Le jury est composé de Abdelaziz Hfaieth, Anis Lassoued et Hamdi Jouini (réalisateurs), Neila Garbi (critique) et Salah Jday (acteur).

Outre les projections, les organisateurs ont annoncé une programme parallèle composé notamment d’un camping pour les jeunes de toute la République au cours duquel sera organisée une compétition nationale sur les films qui jettent la lumière les dangers environnementaux en Tunisie.

Ce programme prévoit également Une master class avec l’acteur Moez Kdiri autour de “la différence entre le cinéma du Sahara et le Cinéma dans le Sahara”, des rencontres débats animées par le programmateur de films Radhouène Ayadi et une conférence scientifique autour du thème “l’industrie du cinéma et le sahara tunisien”.

Des ateliers dédiés aux métiers du cinéma seront encadrés par six professionnels du film tunisiens : Souhir Ben Amara (L’acteur devant la caméra), Anis Lassoued (Le cinéma et l’enfant), Abdelhamid Bouchnak (Du pitch au scénario), Marouene Trabelsi (L’Objectif du Sahara), Hamdi Jouni (Ciné Mobile) et Abdallah Yahia (Le film documentaire).

Les films en compétition au Festival international du film au Sahara 2024:

“Eve” de Hela Bergaoui (Tunisie)

“1321” de Bilel Zaghdoudi (Tunisie)

“Jeu de Voiles” de Safa Ghali (Tunisie)

“Enssan1*2 de Khouloud Mathlouthi (Tunisie)

“La Violeuse” de Wafa Kharfia (Tunisie)

“Guichets Fermés” de Mokhtar Ben Jedian (Tunisie)

“The Freak show of Mr. Ortis” d’Eugenio Ossai (Italie)

“September 21” de Rahman Borhani (Iran)

“Moments” d’Ahmed Adel (Egypte)

“Palestine 87” de Bial Al Kati (Palestine)

“Assif” de Yassine Ait Fakir (Maroc)

“Dovotion” de Zainab Younis (Pakistan)

“A ce soir” de Patrice Guillan (France)

“La nuit d’Abed” d’Anis Djaad (Algérie)

“Je te ferai un film” d’Amani Jaafar (Tunisie, Suède)

“Mbayé Tramnbwé” d’Ali William (Cameroun)

“White night” d’Issam Taachit (Algérie)

“Bar Saar” de Mohamed Jassem (Bahrein)

“Code Rouge” de Rachida Chbani (Belgique)

“Deatrh Twice” de Rasha Hashem (Yémen)

“Transit” de Baqer Al-Rubaie (Irak)

“Toward the light” de Kassem Istanbouli (Liban)