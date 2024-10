Le Ministre du Commerce annonce des mesures pour équilibrer les prix et éviter les pénuries

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a fait savoir dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite vendredi au gouvernorat de Gabès, que son département œuvre à garantir que la panier ménager soit équilibré et les prix soient proportionnels au pouvoir d’achat et par delà éviter les pénuries de certaines denrées alimentaires.

Il a ajouté qu’une cargaison de cafés a déjà été déchargée en Tunisie, et une autre cargaison de Thés arrivera bientôt au pays.

Au cours de cette visite, le ministre a assisté à une présentation faite par la direction régionale du commerce sur le déroulement de l’approvisionnement dans la région et les résultats des travaux de contrôle économique au cours des deux derniers mois. D’après les données présentées, près de 322 infractions économiques liées à la hausse des prix, à l’absence de facturation et à l’affichage des prix ont été relevées.

En outre, les services de contrôle économique ont saisi 40 quintaux de farine subventionnée, 13 tonnes de légumes et fruits, 900 litres de lait, 6216 boîtes de conserves de tomates et 39 mille cahiers scolaires.

Le ministre du commerce a également visité le département de l’office Tunisien du Commerce à Bouchamma et s’est rendu compte des stocks des différentes matières de base, constituées de 1341 tonnes de sucre, 29 tonnes de riz, 1,5 tonne de cafés verts et 4458 tonnes d’huile d’olive familiale.

D’autre part, à la fin de sa visite au gouvernorat de Gabès notamment à la région de Rezig Ghandri de la délégation de Mareth le ministre a inauguré la saison oléicole et s’est enquis de la nouvelle huilerie installée dans la région.

Selon les données fournies par le commissariat régional du développement agricole, la récolte oléicole réalisé au cours de cette saison est estimée à 70 mille tonnes d’olives, dont 65 mille tonnes proviennent de la filière irriguée, tandis que le nombre d’arbres fruitiers (olives) est de 1 million et 925 mille arbres dont la production oscille entre 20 et 53 kilogrammes pour une seule unité. La saison actuelle de la cueillette d’olives nécessite 700 mille jours de travail pour récolter et transformer le produit, un travail faite dans la plupart des cas par la main-d’œuvre familiale.