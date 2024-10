Le désert du Sahara, synonyme d’aridité et de chaleur extrême, a connu un événement météorologique exceptionnel ces derniers jours. Des pluies diluviennes, d’une intensité rarement observée, se sont abattues sur cette vaste étendue de sable, transformant certains paysages désertiques en oasis temporaires.

Selon les météorologues, ces précipitations inhabituelles sont le résultat d’une combinaison de facteurs climatiques complexes. Les températures élevées de la mer Méditerranée, associées à des perturbations atmosphériques, ont créé les conditions idéales pour le développement de ces fortes pluies.

“Cela faisait 30 à 50 ans qu’il n’avait pas plu autant en si peu de temps”, a souligné Houssine Youabeb, un responsable de l’agence météorologique marocaine, rapporte la BBC. Ces pluies torrentielles ont non seulement surpris les habitants des régions touchées, mais aussi les scientifiques qui étudient le climat.

Les conséquences de ces événements météorologiques extrêmes sont multiples. Les inondations ont endommagé des infrastructures, entraîné des déplacements de population et perturbé l’écosystème fragile du désert. De plus, ces pluies pourraient avoir des répercussions à long terme sur le climat régional, en modifiant les régimes de précipitations et en influençant la végétation.

Les scientifiques s’interrogent désormais sur les causes profondes de ces phénomènes météorologiques extrêmes et sur leur fréquence future. Le changement climatique, qui entraîne une intensification des événements météorologiques extrêmes dans le monde entier, pourrait être l’un des facteurs explicatifs.