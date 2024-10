La France est actuellement sous l’influence de perturbations atmosphériques qui apportent des précipitations significatives, notamment sur le Sud-Ouest. Ce vendredi matin, les pluies sont particulièrement soutenues dans cette région, avec des cumuls pouvant localement dépasser 100 mm.

Ces précipitations importantes ont conduit à la mise en place d’une vigilance orange dans plusieurs départements. Il est à noter que ces pluies vont progressivement faiblir au cours de la journée, mais les sols déjà saturés par les intempéries précédentes risquent de provoquer des inondations et des coulées de boue, avertit Météo France.

Une nouvelle perturbation est attendue pour vendredi soir et samedi, principalement sur la moitié ouest du pays. Bien que les cumuls soient moins importants que ceux observés sur le Sud-Ouest, ils suffiront à maintenir un risque d’inondation local.

Dimanche et lundi, les régions du Nord-Ouest seront à leur tour concernées par des précipitations et des vents soutenus le long des côtes de la Manche. Le reste du pays devrait connaître un temps plus sec.