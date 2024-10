Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a mis en place un programme national de sensibilisation à l’importance du dépistage précoce du cancer du sein, dans le cadre du mois “octobre rose” et de la journée mondiale du cancer du sein.

Selon un communiqué publié vendredi par le ministère, le programme comprend une série d’activités sur le dépistage précoce du cancer du sein et les moyens de prévention, organisées dans toutes les régions de la république tout au long du mois, en coopération avec les structures régionales et les associations actives dans ce domaine.

Le programme vise à sensibiliser à l’importance de la détection précoce du cancer du sein, au danger de négliger ses symptômes et à l’importance de la prévention grâce à un mode de vie sain, et à l’autopalpation outre l’importance d’un suivi psychologique et médical pendant le parcours de traitement.

Les activités programmées comprennent des journées de sensibilisation et des campagnes de détection précoce du cancer du sein au profit des femmes et les jeunes filles, des projections de films et de spots de sensibilisation, des témoignages de femmes ayant survécu à la maladie et des activités de sensibilisation au dépistage du cancer du sein pour les femmes détenues.

Il s’agit également de consultations de dépistage du cancer du sein pour les femmes et les filles dans les zones rurales et urbaines, des sessions de sensibilisation pour les femmes et les filles, des caravanes de santé, d’ examens cliniques, d’activités sportives, éducatifs, et d’animation.