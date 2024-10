Les perspectives de coopération entre la Tunisie, la Turquie et les pays arabes ont été au cœur d’une série de réunions bilatérales entre le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et ses homologues de Turquie, du Koweït, d’Irak et d’Egypte et ce en marge de sa participation au 15e Forum économique turco-arabe (TAF 2024) qui s’est tenu le 17 octobre 2024 à Istanbul.

Ces réunions ont porté sur les moyens à même d’élargir les horizons de cette coopération économique régionale, notamment dans des secteurs prometteurs tels que les énergies renouvelables et les nouvelles technologies.

Abdelhafidh a également profité de sa participation au Forum pour inviter les acteurs économiques turcs et arabes à explorer les opportunités d’investissement qui se présentent en Tunisie, en mettant l’accent sur les atouts du pays en termes de cadre juridique et législatif, de situation géographique, de ressources humaines et de stabilité politique.