Le ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid a indiqué jeudi à Mahdia que trois cargaisons de café arriveront, avant fin 2024.

Le volume de ces cargaisons oscille entre trois et quatre mille tonnes, ce qui couvre le besoin national en cette denrée alimentaire, a estimé le ministre.

Abid a souligné dans une déclaration accordée à la presse qu’une autre cargaison de thé arrivera prochainement.

Il a souligné que le reste des produits de consommation sera fourni en quantité suffisante aux consommateurs, soulignant une amélioration remarquable de l’offre.

Le ministre a souligne que son département continue à améliorer l’approvisionnement des produits alimentaires.

S’agissant du contrôle, le ministère s’appuie sur les équipes conjointes et les visites régionales qui couvrent un certain nombre de régions limitrophes, a-t-il précisé.

Et d’ajouter qu’il effectuera des visites entre le 17 et le 19 octobre courant, à Sousse, Mahdia, Gabès, Tataouine et à Sfax.

Il a souligné que ces visites permettront de prendre connaissance des circuits de distribution et de l’état des stocks, et de prendre les mesures appropriées pour identifier les solutions nécessaires.