Une collection de près de 11795 artefacts archéologiques carthaginois dont 3460 pièces d’or, en provenance des États-Unis d’Amérique seront restitués à la Tunisie, a annoncé, jeudi, l’Institut national du Patrimoine (INP).

Ce projet s’inscrit « dans le cadre de la coopération culturelle et scientifique entre la Tunisie et les États-Unis », lit-on dans un communiqué de l’INP, publié ce matin, sur son réseau social.

La coordination pour la finalisation de ce projet est en cours entre l’Institut national du Patrimoine et l’Université de Géorgie qui “conviennent de conclure un accord pour rapatrier des artefacts archéologiques carthaginois qui ont été expédiés aux États-Unis dans les années 1980 dans le cadre des missions archéologiques internationales de sauvegarde et de préservation du site archéologique de Carthage », indique la même source.

L’Institut va « restituer des artefacts expédiés, temporairement, au cours de la période 1980-1997, en vue de les étudier et effectuer les analyses scientifiques et ce dans le cadre du projet commun entre la Tunisie et l’Unesco afin de sauver le site archéologique de Carthage ».

Il souligne que plusieurs artefacts ont été « expédiés vers certains pays européens et américains participant aux campagnes d’analyses et de recherches archéologiques ».

« Les artefacts archéologiques tunisiens placés auprès des institutions de recherche à l’étranger seront tous récupérés », indique l’INP.

Il est à rappeler que le « Pacte pour l’avenir » adopté récemment à New York, à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations Unies, « appelle les États à intégrer la culture dans leurs politiques économiques, sociales et environnementales, à promouvoir le dialogue interculturel et à renforcer la coopération internationale pour le retour et la restitution des biens culturels ».