Yahya Sinwar, également connu sous le nom de Abu Ibrahim, est un homme politique palestinien né le 29 octobre 1962 à Khan Younès, dans la bande de Gaza. Après avoir cofondé le service de renseignement du Hamas dans les années 1980, il est arrêté en 1989 par Israël pour avoir orchestré l’enlèvement et l’assassinat de Palestiniens et d’Israéliens qu’il considérait comme des « collaborateurs ». Condamné à 30 ans de prison, il souffre de graves problèmes de santé, mais profite de sa détention pour renforcer ses liens avec le Hamas et approfondir ses connaissances en hébreu et en histoire.

Libéré en 2011 lors d’un échange de prisonniers avec Israël, Sinwar devient chef du Hamas dans la bande de Gaza en 2017. En août 2024, après l’assassinat d’Ismaël Haniyeh, il est promu à la tête du Hamas. Sinwar est connu pour son idéologie radicale, en opposition à la ligne plus modérée d’Haniyeh. Il est à l’origine de nombreuses actions violentes contre Israël et reste un fervent opposant à la solution à deux États.

Sinwar s’est forgé une réputation de « faucon » au sein du Hamas, prônant la violence et rejetant toute réconciliation avec Israël. Il aurait joué un rôle clé dans l’organisation de l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Cette attaque a conduit à des représailles militaires israéliennes, et en mai 2024, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré un mandat d’arrêt contre lui pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Le 17 octobre 2024, Israël annonce avoir potentiellement tué Yahya Sinwar lors d’une frappe aérienne à Rafah. Sa mort n’est encore confirmée.