Mattel, filiale mauritanienne de Tunisie Télécom, a annoncé une réalisation d’envergure dans le développement de son réseau. En partenariat avec Huawei, l’opérateur a déployé un réseau 5G-Ready à l’échelle nationale, améliorant ainsi considérablement la qualité de service et l’expérience utilisateur.

Ce projet ambitieux, lancé il y a moins de deux ans, a consisté à moderniser l’ensemble de l’infrastructure réseau, en déployant notamment la technologie MIMO, une première en Mauritanie. Grâce à cette innovation, les débits internet ont été multipliés par trois, offrant aux clients un accès plus rapide et plus fluide à internet.

Le déploiement a concerné plus de 400 sites à travers le pays, couvrant ainsi les principales villes, les zones rurales et les axes routiers stratégiques. Mattel a également contribué à la couverture réseau de la zone frontalière sud, renforçant ainsi l’accès aux services numériques dans des régions souvent isolées.

Cette avancée technologique place la Mauritanie à l’avant-garde de la digitalisation en Afrique. Elle permettra de stimuler l’économie numérique, de favoriser l’inclusion sociale et d’améliorer la qualité de vie des Mauritaniens.